 

“Парню лет 20” – в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой

12.09.2023, 12:50, Разное
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Ни для кого не секрет, что Филипп Киркоров решил основательно заняться своим внешним видом. Для этого он решил обратиться к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. К слову, еще недавно все вокруг обсуждали заявление певицы Славы и эстрадной дивы Успенской. По словам артисток, врач сделал им некачественную пластику, которой они остались сильно недовольны.

Как раз Филипп Киркоров был одним из тех, кто встал на защиту мастера. Ну а поскольку Ксения Собчак не проходит мимо скандалов, она решила позвать скандального Тимура Хайдарова на съемки нового выпуска шоу “Осторожно: Собчак”.

Телеведущая посетила клинику звездного врача в Москве. Там она встретила своего давнего друга – Филиппа Киркорова, который поспешил похвастаться результатами после пластических операций. Невооруженным взглядом заметно, что певец и вправду сильно изменился. Он даже продемонстрировал Ксении Анатольевне, как с него спадают штаны.

Собчак, в свою очередь, восхитилась преображением короля эстрады. Правда, по словам Хайдарова, Киркоров иногда получал отказы от своих желаний в хирургических вмешательствах. В телефоне певца Собчак нашла компромат с обнаженкой. На снимках референсы фигур, которые хотел бы себе народный артист.

“Парню лет 20, Филипп, имей совесть”, – прокомментировала одну из фотографий журналистка.

Раннее “Дни.ру” писали, что Собчак прильнула к Киркорову у всех на виду.


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