 

Пикап Nissan Frontier получит спецверсию, выполненную в стиле ретро

12.09.2023, 12:35, Разное
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Новый внедорожник Nissan Frontier официально представят 14 сентября перед широкой публикой.

Производитель готовит специальную версию, которая имеет ретро-стиль, вызывающий повышенный интерес у автолюбителей. Вместе с тем за основу для новинки взяли концептуальную модель Project Hardbody. Известно, что данный автомобиль имеет повышенный уровень защиты в виде дуги на кузове и дополнительного освещения на крыше. Под капотом модели установили 3,8-литровый агрегат на 314 л.с. мощности.

Среди преимуществ автомобиля указали систему полного привода и опцию понижающей передачи. Пока цена на внедорожник в специальной версии остается неизвестной.


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