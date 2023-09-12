В РФ предлагают к покупке внедорожник Mitsubishi Montero Sport

Японский автомобильный гигант Mitsubishi пока не поставляет свои модели в Россию, однако частные дилеры закупили партию внедорожников Mitsubishi Montero Sport.

В настоящее время приобрести улучшенную модель можно в большинстве крупных городов страны. Привезенные автомобили изначально поставлялись для рынка ОАЭ. Под капотом внедорожника Mitsubishi Montero Sport установили 3-литровый бензиновый мотор на 209 л.с. мощности.

Известно, что автомобиль приводится в движение автоматической коробкой передач и имеет систему полного привода. Кроме того, покупателям доступны версии новинки с пяти-семи-местным салоном.