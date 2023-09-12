 

Мнение: Россияне стали жить лучше

12.09.2023, 12:05, Разное
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Мы постепенно становимся той самой сказочной сытой Европой, которой сейчас на Западе уже точно нет, и которой, возможно, никогда не существовало и в прошлом.

Характерная примета времени — решётки на окнах вышли из моды. Если зайти на большую доску объявлений и набрать в поиске «Отдам решетки на окна», вы обнаружите кучу предложений отдать решётки бесплатно или за один рубль. Из этого можно сделать сразу несколько выводов.

Первое. У народа всё в порядке с деньгами. Варианты «отвезти на дачу», «сдать в металлолом», ещё как-нибудь самостоятельно утилизовать решётки уже не рассматриваются — люди хотят просто отдать и забыть, чтобы не тратить время и силы, пытаясь выручить небольшую сумму.

Второе. Уровень воровства снизился достаточно, чтобы решётки потеряли актуальность. Зачем держать решётки на окнах, если всё равно никто не залезет? Уже нет смысла. Напротив, решётки повышают риски, так как пожары никто не отменял. Остаться во время пожара в зарешёченном помещении очень неприятно, лучше такого избегать.

Третье. Люди начали думать про эстетику. От решёток избавляются, потому что они некрасивы. У народа появилось желание обустраивать своё жильё в том числе и внешне — чтобы всё радовало глаз не только внутри квартиры, но и во дворе.

Всё это, на мой взгляд, однозначно свидетельствует о том, что Россия становится более благополучной страной. Поправьте меня, если я чего-то не учёл.

Источник: Место для дискуссий


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