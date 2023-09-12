 

В ТГУ придумали наномагниевую батарею, которая в разы продлит работу гаджетов

12.09.2023, 11:45, Разное
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Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) представили новое исследование, демонстрирующее потенциал создания аккумуляторов с использованием наночастиц магния. Эти батареи могут работать в два-три раза дольше современных литий-ионных аналогов, широко применяемых в электронике и электромобилях. О проекте сообщено в рамках национального проекта “Наука и университеты” Минобрнауки России.

Младший сотрудник лаборатории дизайна магниевых сплавов ТГУ, Илья Соснин, поделился с “Газете.Ru” особенностями их подхода к созданию магниевых аккумуляторов. Отличие заключается в размере частиц магния, которые использовались. Вместо микрочастиц магния, ранее применявшихся учеными, ТГУ решил использовать наночастицы, которые тысячи раз мельче. Эксперименты показали, что наночастицы магния внутри батареи выдают в семь раз больше энергии, чем микрочастицы.

Соснин пояснил: “Мы подготовили наночастицы, создали на их основе электрохимическую ячейку, способную выдавать электрический ток, который мы измерили. Затем сравнили эффективность использования наночастиц и микрочастиц. Оказалось, что размер имеет значение”.

При одинаковых габаритах и объемах аккумулятора на основе магния способен работать в два-три раза дольше литий-ионного аналога. Это решает проблему медленной зарядки, характерную для магниевых батарей.

Несмотря на то что экспериментальная эффективность наночастиц магния в прототипах аккумуляторов пока не достигнута, исследователи из ТГУ намерены продолжать свои исследования, видя в этом большой потенциал. Имеются надежды, что в отдаленной перспективе магниевые аккумуляторы смогут стать, если не полной заменой литий-ионным, то хотя бы значительной альтернативой им.

Результаты исследования группы ученых из ТГУ уже опубликованы в научном журнале “Materials Science & Engineering B”, который посвящен расчету, синтезу, обработке, характеристике и пониманию передовых квантовых материалов.


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