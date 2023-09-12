Еврокомиссия ревизирует: Европейская экономика остается на холоде

Европейская экономика ожидает медленный рост в ближайшие полтора года, по данным нового прогноза Еврокомиссии (ЕК). Оценки роста ВВП для 2023 и 2024 годов ухудшились как для зоны евро, так и для Евросоюза. Несмотря на снижение цен на энергоносители, статистические данные и опережающие индикаторы продемонстрировали слабую деловую активность в Европе в летние месяцы. Рост в сфере услуг практически иссяк, а промышленный сектор показал слабые результаты.

Германия внесла существенный вклад в ухудшение прогнозов, с ожидаемым сокращением крупнейшей экономики Европы на 0,4% к концу 2023 года. Ожидается, что рост ВВП еврозоны составит всего 0,8% в текущем году (вместо предполагаемых 1,1%), и 1,3% в следующем (вместо 1,6%). Для Евросоюза прогнозируется рост ВВП на уровне 0,8% и 1,4% соответственно (по сравнению с ожидаемыми 1% и 1,7%). Согласно статистическим данным и опережающим индикаторам, деловая активность в европейских странах остается на низком уровне из-за ужесточения денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка и высокой инфляции.

В августе индикатор экономических настроений (ESI) в зоне евро опустился до 93,3 пункта (по сравнению с 94,5 в июле), оставаясь ниже отметки в 100 пунктов, разделяющей рост и спад деловой активности, что является минимумом с ноября 2020 года. Также в августе композитный PMI зоны евро упал ниже отметки в 50 пунктов, достигнув 46,7 пункта (по сравнению с 48,6 в июле).

Несмотря на несколько лучшие показатели в промышленности по данным Евростата за второй квартал, ЕК указывает на сохраняющуюся слабость в этом секторе. Спрос на услуги продолжает снижаться из-за инфляционного давления, и в августе индекс PMI для этой сферы впервые за долгое время опустился ниже 50 пунктов, составив 47,9 пункта после 50,9 пункта в июле.

В обновленном обзоре ЕК также пересмотрела оценки роста для некоторых экономик зоны евро. Прогнозы на 2023 год предполагают более медленный рост ВВП в Италии и Нидерландах (0,9% и 0,5% соответственно), но более быстрый рост во Франции и Испании (1% и 2,2% соответственно). Самые пессимистичные оценки представлены для Германии, с ожидаемым сокращением ее экономики на 0,4% в этом году.

Еврокомиссия полагает, что дальнейшее повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на экономическую активность и инфляцию. Статистические данные оказывают разнонаправленное давление на регулятор, и это будет учтено на предстоящем заседании.