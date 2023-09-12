 

«Авилон» осенью запустит продажи в РФ новых кроссоверов Zeekr X и Lixiang L7

12.09.2023, 11:20, Разное
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Отечественный дилер готовится к поставкам в Россию нового электрокроссовера Zeekr X и гибридной модели Lixiang L7.

Вместе с тем первая новинка имеет внушительные габариты, что послужило поводом для использования одновременно двух электродвигателей, которые суммарно выдают 428 л.с. мощности. Кроме того, с такими параметрами разгон до сотни составит около 3,7 секунд, а предельная скорость достигает 190 км в час. Запас хода на электротяге на новом электрокроссовере составит около 500 километров.

Что касается гибридного паркетника Lixiang L7, то здесь установлен 1,5-литровый агрегат и электромоторы с мощностью 449 л.с. Модель имеет запас хода до 210 километров и разгоняется до сотни за 5,3 секунды.


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