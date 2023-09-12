 

Замглава Минэкономики РФ Илья Торосов обсуждает планы по стабилизации курса рубля

12.09.2023, 10:30, Разное
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Банк РФ оценил текущее состояние платежного баланса, и результаты января-августа 2023 года оказались значительно разочаровывающими. Влияние резких изменений в условиях торговли для РФ привело к сокращению этого показателя более чем в семь раз, достигнув отметки в $25,6 млрд. В течение того же периода стоимость экспорта сократилась на 31,8%, в то время как импорт увеличился на 17%, что снизило профицит внешней торговли в 3,2 раза, сократив его до $72,6 млрд.

Следует отметить, что месячные оценки сильно колеблются. Например, в августе профицит текущего счета оценивается в $2,8 млрд, в то время как в июле был зафиксирован дефицит в размере $0,3 млрд. На самом деле, в начале августа Центральный банк оценивал профицит в июле как $1,8 млрд.

Помимо общего ухудшения торговых условий, регулятор также отмечает значительное снижение дивидендов, начисленных российскими компаниями в пользу иностранных инвесторов и покупок иностранных активов. В своем базовом сценарии, представленном в июле, Центральный банк прогнозирует положительное состояние текущего счета на 2023 год в размере $26 млрд. Этот прогноз включает в себя профицит внешней торговли товарами в размере $97 млрд (по сравнению с предыдущей оценкой в $117 млрд) и дефицит внешней торговли услугами в размере $30 млрд (в сравнении с $23 млрд).

Однако новейшие консенсус-прогнозы российских аналитиков и FocusEconomics, основанные на опросах иностранных экономистов, более консервативны и предсказывают стабильно высокий или растущий импорт на фоне снижения экспорта. Российский консенсус, например, ожидает снижения внешнеторгового профицита с $109 млрд (по предыдущей оценке в $115 млрд) в 2023 году и $112 млрд в 2024 году до $90 млрд в 2026 году.

Интересно, что на Восточном экономическом форуме замглавы Минэкономики РФ Илья Торосов пояснил о планах ведомства по стабилизации курса рубля. Он упомянул импортозамещение как один из факторов, который может помочь вернуть курс рубля в нормальный коридор, составляющий 70-80 рублей за доллар. Торосов сказал: “Мы стали производить многое из того, что раньше закупали. Это позволяет делать меньше закупок в долларах, давление на рубль уменьшается.” Он также выразил надежду на то, что часть экспортной выручки будет возвращаться быстрее и больше, что также способствует укреплению рубля.


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