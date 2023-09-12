 

Японский кроссовер Mazda CX-50 вернулся на российский рынок

12.09.2023, 10:08, Разное
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Популярная модель японского кроссовера Mazda CX-50 снова продается на российском рынке.

Известно, что модель оснащается 2,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 190 л.с. мощности. Вместе с тем клиенты смогут приобрести улучшенную комплектацию с турбированным мотором, который имеет отдачу 260 л.с. Выпущенный экземпляр имеет шестиступенчатую автоматическую коробку передач. В зависимости от предпочтений, клиенты могут купить кроссовер Mazda CX-50 с передним или полным приводом.

Среди новых опций указали адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы, камеры кругового обзора, улучшенную акустику, электрорегулировку кресел, кожаные сиденья, увеличенный экран мультимедийного комплекса.


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