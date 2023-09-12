 

Мнение: Без «близнецов»…

12.09.2023, 9:41, Разное
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Вчера в США вспоминали погибших в теракте 11 сентября 2001 года.. Когда в один день в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

Я часто вспоминаю этот чудовищно трагический день. Каждый раз, когда натыкаюсь вот на эту фотографию, сделанную в 1996 году на Бруклинском мосту в Нью Йорке… За пять лет до трагедии, когда здания Всемирного торгового центра превратились в руины…

Двадцать два года прошло, как Нью-Йорк живет без «близнецов». Но «Нью-Йорк так и не научился жить без «близнецов». Каждый год, когда подходит очередная годовщина, о них напоминают два столба света. Пронизывая ночное небо, они кажутся призраками погибших небоскребов, которые являются нам, чтобы мы не забыли о трагедии. После 11 сентября прожекторы выключают. Световые столбы путают перелетных птиц, а уж они точно не виноваты в наших сражениях….» (отсюда).

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин


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