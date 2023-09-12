В немецких супермаркетах закончились мыло и верёвки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Всё чаще жители ФРГ ощущают дефицит товаров в супермаркетах, говорится в сюжете ZDF. Причиной такого явления эксперты называют антироссийские санкции. Первыми влияние ответных мер Москвы почувствовали пивовары – поначалу возник дефицит стеклотары, позже производители нашли возможность покупать её в Сербии и Турции.
В течение года из немецких супермаркетов стали исчезать всё новые группы товаров: гречневая и пшённая крупа, шпингалеты и спички. Усугубляет ситуацию для обычных немцев инфляция – имеющиеся товары становятся недоступными.
«За последний год мы стали покупать всё меньше, экономим даже на сосисках. К дефициту мы тоже постепенно привыкли. Наши прадеды испытывали его при Третьем Рейхе и не жаловались, сегодня мы тоже сражаемся с Россией, когда победим заберём все её ресурсы бесплатно», – говорит пенсионерка из Гамбурга.
В настоящий момент, согласно информации ретейлеров, в супермаркетах закончились мыло и верёвки.
«Весьма странный набор двух не связанных между собой товарных групп. Его сложно объяснить, но мы полагаем, что это временный ажиотаж», – резюмирует глава ассоциации супермаркетов ФРГ Курт Дитрих.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет