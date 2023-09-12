В немецких супермаркетах закончились мыло и верёвки

Всё чаще жители ФРГ ощущают дефицит товаров в супермаркетах, говорится в сюжете ZDF. Причиной такого явления эксперты называют антироссийские санкции. Первыми влияние ответных мер Москвы почувствовали пивовары – поначалу возник дефицит стеклотары, позже производители нашли возможность покупать её в Сербии и Турции.

В течение года из немецких супермаркетов стали исчезать всё новые группы товаров: гречневая и пшённая крупа, шпингалеты и спички. Усугубляет ситуацию для обычных немцев инфляция – имеющиеся товары становятся недоступными.

«За последний год мы стали покупать всё меньше, экономим даже на сосисках. К дефициту мы тоже постепенно привыкли. Наши прадеды испытывали его при Третьем Рейхе и не жаловались, сегодня мы тоже сражаемся с Россией, когда победим заберём все её ресурсы бесплатно», – говорит пенсионерка из Гамбурга.

В настоящий момент, согласно информации ретейлеров, в супермаркетах закончились мыло и верёвки.

«Весьма странный набор двух не связанных между собой товарных групп. Его сложно объяснить, но мы полагаем, что это временный ажиотаж», – резюмирует глава ассоциации супермаркетов ФРГ Курт Дитрих.

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