 

“В армию, быстро, щенок!” – вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу

12.09.2023, 9:05, Разное
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Больше года назад популярный блогер покинул Россию. Причем сделал это со скандалом: сорвал съемки на ТВ и стал петь гимн Украины. Даня Милохин проживал в Дубае и в США. Правда, жизнь после отъезда не всегда складывалась удачно. Однажды он заявил, что у него закончились деньги, а брать рекламу в его блоге никто не хочет.

На днях Даня Милохин неожиданно для всех вернулся в Москву. Такая новость сильно потрясла общественность. Ведь еще недавно он своими поступками буквально плевал в годами кормившую его родину. Никто не верил, что молодой человек решиться приехать обратно. но, видимо, деньги и вправду стали заканчиваться.

Многие влиятельные личности не смогли пройти мимо новостей о его возвращении. Теперь Даню Милохина отправляют на службу в армию. Владимир Соловьев в эфире своего шоу посчитал, что молодого человека нужно срочно призвать.

“Вот на передовой бы оказался, там бы ему быстро объяснили за гимн Украины. Так что в армию, быстро, щенок!” – высказался телеведущий.

Как сообщает URA.RU, новость не обошла стороной и Екатерину Мизулину. Свое обращение она направила Министерству обороны России, в котором отметила, что оснований для отсрочки нет.

“Прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России”, – цитирует RT главу Лиги безопасного интернета.


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