 

“Пригодилось по жизни”: каким органом Бузова восхищает всех партнеров?

12.09.2023, 8:02, Разное
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Популярность звездной красотки растет из года в год, а ее усердию на карьерном поприще можно только позавидовать. Кажется, что певица трудится даже на отдыхе, и в этом есть доля правды. Ольга Бузова привыкла выжимать из своих возможностей максимум, поэтому теперь имеет почти все, о чем другие мечтают.

В интервью Пятому каналу знаменитость призналась, что у нее есть суперспособность. Звезда получила ее, благодаря учебе в университете. Артистка получала образование, параллельно снимаясь в шоу “Дом-2”. Чтобы хорошо сдавать экзамены, Ольга Бузова зубрила материал из учебников и в итоге приобрела феноменальную память.

Мозг поп-дивы по сей день работает на ура, словно компьютер. Этим незаменимым органом знаменитость восхищает всех партнеров, коллег, поклонников.
Ольга Бузова гордится результатами кропотливого труда.
Светская львица быстро запоминает большой объем информации, что приносит пользу в делах.

“Все об этом знают. И это, конечно, мне очень пригодилось по жизни”, — отметила звезда.

Напомним, поющая телеведущая училась в Санкт-Петербурге. Ольга Бузова окончила географический факультет популярного вуза. Студенческие годы оставили у нее только приятные впечатления.


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