 

Показан кроссовер Peugeot 3008 нового поколения

12.09.2023, 7:50, Разное
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Французский автогигант Peugeot объявила о подготовке к выходу нового кроссовера Е-3008.

Официальный дебют транспортного средства ожидается в ближайшие дни. Вместе с тем по представленным тизерам можно частично рассмотреть внешний вид транспортного средства. В частности, модель имеет довольно агрессивный дизайн кузова. Под капотом в базовой комплектации предусмотрели 1,2-литровый двигатель с электроустановкой.

Также появится улучшенная модификация, отличающаяся увеличенным запасом хода до 700 километров. Пока разработчики не раскрывают остальные технические параметры нового французского кроссовера Е-3008.


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