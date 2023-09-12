Показан кроссовер Peugeot 3008 нового поколения

Французский автогигант Peugeot объявила о подготовке к выходу нового кроссовера Е-3008.

Официальный дебют транспортного средства ожидается в ближайшие дни. Вместе с тем по представленным тизерам можно частично рассмотреть внешний вид транспортного средства. В частности, модель имеет довольно агрессивный дизайн кузова. Под капотом в базовой комплектации предусмотрели 1,2-литровый двигатель с электроустановкой.

Также появится улучшенная модификация, отличающаяся увеличенным запасом хода до 700 километров. Пока разработчики не раскрывают остальные технические параметры нового французского кроссовера Е-3008.