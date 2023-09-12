Выявлен резкий рост преждевременного полового созревания у девочек в Великобритании

В 2021 году в британские больницы по поводу преждевременного полового созревания обращалось 1510 девочек, а в 2022 году уже 2032. Всего за год рост составил 35%. По данным NHS Digital – британской цифровой системы здравоохранения, 79 девочкам из этого числа даже не исполнилось 5 лет.

Преждевременным или ранним половым созреванием девочек младше 8 лет считается рост груди, появление волос в подмышках и паху, а также наступление менструации.

Еще пару десятилетий назад раннее половое созревание у маленьких детей считалось редкой аномалией и каждый такой случай попадал в медицинскую литературу. Сейчас же количество таких детей тысячи и их число быстро растет.

Конспирологи винят ГМО-продукты, гормоны в мясе, химию в воде и тд. Врачи же признают, что они точно не знают, почему такое происходит, но чаще всего винят детское ожирение, которое в некоторых странах Запада уже несколько лет как бьет все рекорды.

Резкий 35%-ый скачок раннего полового созревания девочек в Великобритании тоже связывают с детским ожирением, рост которого в свою очередь связывают с пандемией Covid, когда дети не ходили в школу, а учились онлайн.

Ранее итальянские исследователи выявили четкую связь между периодом карантина из-за коронавируса и ростом детского ожирения в последние годы. Во время пандемии дети не ходили не только в школу, но и не посещали торговые центры и детские площадки, а питались как обычно обильно.

“Уже много лет существует четкая связь с повышенным уровнем ожирения и ранним половым созреванием. Последнее в молодом возрасте может быть чрезвычайно трудным периодом для детей, которые часто эмоционально не готовы к своим физическим изменениям”, – говорит Табита Рэнделл, председатель Британского общества эндокринологии и диабета.

В среднем половое созревание у девочек начинается в 11 лет и считается преждевременным, если это произошло раньше 8 лет. Иногда подобное случается из-за проблем с гормонами, опухоли в мозгу или сбоями в щитовидной железе, и в этом случае созревание можно приостановить, удалив причину проблемы.

Но как лечить раннее половое созревание детей из-за проблем с ожирением пока не совсем понятно. Сажать на диету? Похудение с помощью сбалансированной диеты процесс трудный и обычно долгий. И к тому моменту как ребенок скинет вес, уже может наступить нормальный возраст полового созревания. То есть многим такое “лечение” может показаться бессмысленным.

Примечательно также, что в основном раннее половое созревание из-за, предположительно, ожирения, коснулось в основном девочек. Число мальчиков с ранним половым созреванием было намного меньше, хотя толстяков среди них тоже хватало.

К слову, в Великобритании в целом очень сильно растет число детей с ожирением. Исследование, проведенное Национальной программой измерения детей совместно с NHS Digital в 2021 году, выявило самый большой рост показателей ожирения среди школьников с момента начала регистрации.

Всего за два года с 2019 по 2021 число детей в возрасте 4-5 лет с ожирением выросло с 9,9% до 14,4%. Общий процент первоклашек с ожирением был равен 27%, а шестиклассников 40,9%. Причем жирных мальчиков оказалось больше, чем девочек.

По мнению доктора Мохамада Магни, раннее половое созревание девочек происходит не сколько от самого ожирения, сколько от стресса, который в свою очередь вызван сочетанием экономического кризиса, конфликтов между родителями, социальной изоляции и тд:

“Существует интересная эволюционная гипотеза о том, что, когда девочки испытывают сильный стресс, у них рано начинаются месячные, чтобы размножаться и защищать будущее вида”, – говорит доктор Магни.