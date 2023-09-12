Das Erste – «государство действовало незаконно» — выжившие и семьи погибших в терактах 11 сентября до сих пор ждут суда над обвиняемыми

Прошло 22 года с тех пор, как два самолёта, захваченные террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, напоминает Das Erste. Однако приговор пяти обвиняемым в планировании самого страшного теракта в истории США не вынесен до сих пор. По мнению правозащитников, главным препятствием для начала судебного разбирательства является практика пыток в тюрьме Гуантанамо, где по сей день содержатся обвиняемые.



AP

22 года назад произошёл самый страшный теракт в истории США. 11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолёта. Два врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолёт рухнул на западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне, а четвёртый упал и разбился возле города Питсбург. В результате атак погибло почти 3 тыс. человек, пишет Das Erste.

Организатор терактов, лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен, мёртв. Но по меньшей мере пятеро других членов организации, обвиняемых в планировании терактов 11 сентября, содержатся под стражей в тюрьме для военнопленных на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Президент США Джо Байден находится у власти уже более двух с половиной лет. Однако одно из его предвыборных обещаний — закрытие скандальной тюрьмы Гуантанамо — так и осталось невыполненным. Основное препятствие: пятерым из 30 заключённых предъявлено обвинение в организации терактов 11 сентября. В том числе Халиду Шейху Мохаммеду, который наряду с Усамой бен Ладеном считается главным идейным вдохновителем терактов.

Конгресс запретил переводить пятерых обвиняемых в тюрьму на территории США. По мнению Дафны Эвиатар, директора программы по безопасности и правам человека американского отделения Amnesty International, главным препятствием для начала судебного разбирательства является практика нарушения прав человека в Гуантанамо: «Частично это объясняется тем, что многие из этих людей подвергались пыткам со стороны ЦРУ, а также, предположительно, вооружённых сил США».

Как предполагает Эвиатар, власти США не хотят, чтобы практика пыток стала достоянием общественности в ходе судебного разбирательства. Однако в любом случае признания, полученные под пытками, не могут быть использованы в суде.

Именно поэтому власти США в течение многих лет ведут борьбу за так называемое «соглашение о признании вины» с пятью обвиняемыми. В правовой системе США такая досудебная сделка влечёт за собой уступки подозреваемым в обмен на признание ими своей вины. В частности, если пятеро обвиняемых признают свою причастность к терактам 11 сентября, им не будет грозить смертная казнь. Это стало бы правовой основой для привлечения их к ответственности. Однако усилия властей по заключению сделки до сих пор терпят неудачу из-за сопротивления оставшихся в живых и родственников жертв.

Дебра Бёрлингейм потеряла брата 11 сентября: Чарльз Бёрлингейм был одним из пилотов самолёта, врезавшегося в здание Пентагона в Вашингтоне. Как и многие другие, Дебра боится: «Я не смогу с этим смириться, пока существует вероятность того, что преступники отделаются тюремным сроком, будут помилованы каким-нибудь из следующих президентов, а затем выйдут на свободу!»

Иными словами, Дебра Бёрлингейм требует смертной казни для убийц своего брата. Зная об этих настроениях, администрация Байдена всего несколько дней назад отклонила несколько условий предполагаемого «соглашения о признании вины». Согласно сообщениям СМИ, обвиняемые, среди прочего, требовали позволить им отбывать пожизненное заключение не в одиночной камере и разрешить им есть и молиться вместе с другими заключёнными.

Белый дом подтвердил, что Байден не принимает эти условия в качестве основы для переговоров. В заявлении администрации США говорится: «Теракты 11 сентября были самой страшной атакой на территорию США со времён Пёрл-Харбора». Президент США считает, что заключать «соглашение о признании вины» в этих обстоятельствах «неуместно».

Выжившие и родственники жертв недовольны затягиванием процесса. Через своих адвокатов они оказывают давление на власти: «Тем не менее пятеро обвиняемых в терроризме и администрация США продолжают вести переговоры, — подчёркивает адвокат Джеймс Коннел, — поэтому всё ещё есть надежда, что в какой-то момент всему этому придёт конец».

Адвокат по защите прав человека Алка Прадхан утверждает, что администрация США сама виновата в том, что ей пришлось заблаговременно отказаться от самой суровой меры наказания: «Администрация США бросила всех нас на произвол судьбы после 11 сентября, — сетует она. — Государство действовало незаконно». И теперь оно пожинает плоды: юридическая работа над событиями 11 сентября парализована навсегда. «Идти на какие-либо нежелательные уступки, которые могли бы сдвинуть дело с мёртвой точки, в 22-ю годовщину, видимо, ещё слишком рано», — подытоживает Das Erste.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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