От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни

Включать в рацион сезонные бахчевые культуры — решение понятное и, как уверяют медики, совершенно верное для многих жителей страны. Однако бывают случаи, когда привычное растительное лакомство приводит к трагедии. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщает, что недавно в столице умерла женщина после употребления в пищу арбуза.

Внезапная смерть москвички перепугала народ практически по всей стране. Громкая новость вызвала интерес даже у прокуратуры, пишет “Царьград”. Многие россияне переживают за судьбу близких людей, да и сами с опаской посматривают на арбузы в супермаркете.

Важно понимать, когда бахчевая культура опасна для жизни. Привести к отравлению может несколько факторов — в том числе яд для уничтожения насекомых и грызунов, которым обрабатывают растения. А еще арбуз может начать гнить вследствие падения — тогда порция заветной мякоти способна вызвать у человека отравление.

Об этом RT сообщила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Врач полагает, что симптомы отравления из-за пестицидов в составе арбуза выражены слабее, чем при патологии, когда человек полакомился мякотью с содержанием патогенных бактерий.