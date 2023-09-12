Экс-агент ЦРУ – у Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией

Признав проблемы с коррупцией и сместив министра обороны, Зеленский сделал шаг в сторону переговоров с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Осознав, что у Запада кончается терпение и Киеву пора бы сесть за стол переговоров, Зеленский назначил новым министром обороны «специалиста по переговорам с Россией».

Одна из проблем, которая сейчас очень актуальна и которая, на мой взгляд, также шокирует, но большинство американцев по-прежнему не видят её: то, что Украина сильно коррумпирована. Люди не понимают, а если они слышали, как я об этом говорю, то не принимают это. Украина — невероятно коррумпированная страна. Это не демократия, о демократии там никогда не было и речи. По индексу демократии, составленному сторонними неправительственными организациями в 2019 году, она получила три балла из десяти. Так что это не демократия. Поэтому сказки о том, что, защищая Украину, мы защищаем демократию, — это ложь. Это неправда. Мы там по другим причинам, по причинам обороны и национальной безопасности, да, но не для защиты демократии на Украине.

И вот заявление, о котором фактически было объявлено в День труда, вчера: президент Зеленский сместил своего министра обороны, и причина, по которой он это сделал, заключается в том, что они наконец признали многолетнюю коррупцию в Министерстве обороны Украины. Подумать только! Полтора года назад люди говорили о коррупции на Украине, и национальная пресса — вы знаете, мировые «тролли», мировые левые либералы — осуждали любого, кто говорил, что Украина коррумпирована. На любого, кто пытался осветить эту информацию, обрушивался откровенный поток ярости.

Теперь, спустя полтора года, Украина стала терять поддержку НАТО в лице Польши, американцев — они признают, что украинское контрнаступление не имеет того успеха, которого они ожидали. И для того, чтобы попытаться изменить ход событий, попытаться вернуть поддержку, Зеленский вынужден наконец признать, что в его стране существует коррупция, что помощь и оружие, направляемые им, продавались на чёрном рынке по завышенным ценам; из-за коррупции у них не было стандартной контролируемой профессиональной военной службы.

Поэтому он убрал своего министра обороны, который теперь, вероятно, будет переведён на должность посла Украины в Великобритании, потому что именно с британцами у него сложилась такая репутация. Однако новый министр обороны, которого назначил Зеленский, не имеет военного опыта. Этот парень — специалист по переговорам с Россией. Итак, новый министр обороны Украины — не военный, а специалист по стратегическим переговорам, в частности с Россией.

Это говорит о том, что Зеленский наконец-то понял, что он не может продолжать сидеть за кафедрой и говорить о том, что они выиграют эту войну и вернут себе каждый сантиметр территории, когда-либо захваченной Россией. Вместо этого он наконец-то осознал: «Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса. Нас воспринимают как ненадёжную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам стоит серьёзно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня». Потому что в условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у неё нет ресурсов для его поддержания.

Так что я думаю, это действительно заметно, если посмотреть на преобразования, которые Зеленский делает внутри страны: начиная с проблем коррупции в министерстве обороны и заканчивая сменой его руководства. И всё это в то самое время, когда мир положил глаз на Путина и заговорил о том, какой он слабый и какая РФ несостоятельная. Все эти рассказы просто скрывают то, что на самом деле происходит на Украине.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2023 года.

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