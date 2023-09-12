Рупор кремлевской пропаганды: Погиб Геннадий Дубовой

Погиб известный военкор Геннадий Дубовой. Особо памятны его репортажи 2014 года, которые составляют существенную часть исторической летописи Донбасса и создания ДНР. Особенно бои лета 2014 года.

С 2022 года после начала СВО снова на фронте.

По обстоятельствам смерти – сбила машина в Донецке. Вражеское железо миновало и так…

Мир праху.

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