 

Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов

12.09.2023, 1:53, Новости дня
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Представители Национального союза защиты прав потребителей провели экспертизу товаров, которые приобрели в супермаркетах распространенных торговых сетей. Как отмечает URA.RU, в нескольких бутылках кваса обнаружили отнюдь не безопасное содержимое. Реальный процент спирта превысил норму (1,2%) в три раза.

Фактически такая продукция является алкогольной, но дети не знали и пили, ведь продажа кваса разрешена без ограничений по возрасту. Кроме того, употреблять напиток с “подвохом” опасно водителям, которые садятся за руль, передает “Царьград”.

Общественники сдавали квас на проверку в лабораторию, чтобы нарушения были зафиксированы, а об итогах экспертизы сообщили правительству. Разбираться, почему на полках супермаркетов появился нестандартный квас и как можно решить проблему, доверили Роспотребнадзору.

Тем временем ОСН пишет, что российская власть стремится популяризировать здоровый образ жизни. Алкоголь, по словам министра здравоохранения, является психоактивным веществом — воздействует на нервную систему, человеческое мышление и эмоциональный фон.

Таким образом, покупая квас в супермаркете, стоит задуматься: а точно ли он безопасен? В зоне риска находятся дети, а также взрослые, которые управляют транспортом.


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