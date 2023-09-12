Мнение: За 600 рублей с ветерком!

Мда… Глубоко символично, что сразу после полностью нарисованных “выборов”, буквально на следующий же день, в Москве открыли новую ПЛАТНУЮ дорогу.

“Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыли движение по десятикилометровому проспекту Багратиона (старое название — Северный дублер Кутузовского проспекта). Шестиполосная трасса начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где вливается в платный обход Одинцово. Путь от МКАД до Делового центра по новой трассе занимает 15 минут — это втрое быстрее, чем раньше, заявили в столичном дептрансе. Разрешенная скорость движения — 90 км/ч”.

На самом деле такое “открытие” – что-то вроде дефлорации, нарушения девственности. Таким вот заходом Собянин символически сигнализирует, что все прошлые как бы существующие договоренности с “недорогими москвичами” похерены, и в Москву впускают ПЛАТНОСТЬ. 600 рублей за право въехать и съехать – получите и распишитесь.

Сама по себе концепция “платной дороги” сомнительна сама по себе. Платными дорогами вовсю балуются те же англичане в своей Британии – но Британия как раз и славится тем, что там они свое быдло держат в черном теле и давно уже заставляют платить буквально за каждый вздох. Быдло в Британии шелковое, как-никак 300 лет без революций, готово выполнить любое указание обожаемого короля и жить всю жизнь при 15 градусах в квартире, “просто надев два свитера” и платя всевозрастающие суммы даже за просто въезд в Лондон. Но что – теперь и Москву станут превращать в Лондон?

Этим ведь, скорее всего, дело не ограничится. И охнуть не успеешь, как в категорию “платных” начнут переводить одну трассу за другой, потом введут “плату за въезд в Москву”, потом и метрополитен зонируют: проехал одну станцию – 50 рублей, две – уже сто.

Понемногу и в Москве люди начнут осознавать, что нарисованные выборы – это совсем не хохма.