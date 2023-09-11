Рупор кремлевской пропаганды: Разгрузка в Бремерхафене

Разгрузка в Бремерхафене

Разгрузка американских БМП "Брэдли" и МРАПов в Бремерхафене в Германии. Наиболее вероятный пункт назначения – Украина, где надо компенсировать огромные потери в бронетехнике. Ранее США обещали поставить на Украину еще 190 МРАПов, а еще раньше обещали некоторые кол-во "Брэдли" и "Страйкеров" взамен уничтоженных (по 20-30 штук)

Фотографии отсюда https://t.me/rybar/51764

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