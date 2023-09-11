“Уже не та”: невестка раскрыла подробности состояния Светличной

Недавно в прессе стала распространяться информация о том, что Светлана Светличная страдает деменцией. Супруга единственного сына актрисы Ольга Ивашова сообщила журналистам, что самочувствие артистки не улучшается.

“Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет”, — цитирует родственницу Пятый канал. При этом сын Светличной Алексей отметил, что он не в курсе о текущем состоянии матери. Он признался, что всеми вопросами занимается его супруга.

Ранее стало известно, что Светличная стала буйной и нападает на людей. Семья артистки неоднократно подтверждала, что болезнь сказывается на аристке не лучшим образом. Она якобы могла обвинять родных в страшных вещах, отказывалась лечиться, а теперь ситуация, кажется, и вовсе вышла из-под контроля.

Также “Дни.ру” писали о том, что близкие даже не надеются на выздоровление звездной пенсионерки. По словам невестки Светличной, актриса инвалид первой группы, поскольку болезнь Альцгеймера сыграла в ее судьбе роковую роль.

Вспышки агрессии и проявления деменции у артистки — уже не новость. Невестка утверждает, что Светлана Светличная принадлежит к числу людей, у которых исход течения болезни всегда один.