 

“Уже не та”: невестка раскрыла подробности состояния Светличной

11.09.2023, 22:10, Новости дня
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Недавно в прессе стала распространяться информация о том, что Светлана Светличная страдает деменцией. Супруга единственного сына актрисы Ольга Ивашова сообщила журналистам, что самочувствие артистки не улучшается.

“Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет”, — цитирует родственницу Пятый канал. При этом сын Светличной Алексей отметил, что он не в курсе о текущем состоянии матери. Он признался, что всеми вопросами занимается его супруга.

Ранее стало известно, что Светличная стала буйной и нападает на людей. Семья артистки неоднократно подтверждала, что болезнь сказывается на аристке не лучшим образом. Она якобы могла обвинять родных в страшных вещах, отказывалась лечиться, а теперь ситуация, кажется, и вовсе вышла из-под контроля.

Также “Дни.ру” писали о том, что близкие даже не надеются на выздоровление звездной пенсионерки. По словам невестки Светличной, актриса инвалид первой группы, поскольку болезнь Альцгеймера сыграла в ее судьбе роковую роль.

Вспышки агрессии и проявления деменции у артистки — уже не новость. Невестка утверждает, что Светлана Светличная принадлежит к числу людей, у которых исход течения болезни всегда один.


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