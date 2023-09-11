 

Мнение: Любить Россию никто не обязан

11.09.2023, 22:08, Разное
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6 лет назад ровно в моем ЖЖ. Бан на Верку никто, понятно, и не думает снимать.

Без Верки
Сегодня, уходя на работу, случайно услышал по радио старый хит “Если только вам немного за тридцать” в исполнении какой-то непонятной девичьей группы – и внезапно осознал, как давно я не слышал и не видел ни на каком официальном российском канале Верку Сердючку! Просто как корова языком слизала. Талантливейший композитор-самородок, автор невероятного количества не просто хитов, а МЕГАхитов – кроме названной, еще “Дольче Габана”, “Я шла-шла-шла” и т.д.

И все, как я понимаю, из-за того, что Верка спела на каком-то Евровидении “Раша, гудбай!” После чего наши идиоты из “верхов” натурально обиделись и внесли ее в “черный список”. Какая-то поистине местечковая мстительность людей с навеки изранененным самомнением. “Мелко, Хоботов”. Писали, что после того Евровидения Сердючке запретили гастроли по России – но я и не думал, что злопамятность у наших идиотов длится настолько долго и по столь ничтожному поводу.

По мне так совершенно все равно, любит трансвестит Верка Россию или нет. В конце концов, Россию любить никто не обязан, особенно если учесть, что она для Верки даже не родина. Главное, что она сочиняла хорошие песни и вообще прикольная (2017)

Источник: Размышления вольного социолога


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