Рупор кремлевской пропаганды: Ким Чен Ын едет в Россию

Северная Корея официально подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию.

Руководитель КНДР отправился в нашу страну на знаменитом бронированном поезде.

Во Владивостоке состоится его встреча с Путиным, которым сегодня самолетом прибыл на Дальний Восток.

От встречи ждут серьезного расширения российско-корейского экономического и военно-технического сотрудничества.

Что интересно нам:

1. Боеприпасы и задействование мощностей северокорейского ВПК.

2. Развитие и укрепление торговых связей, а также доступ на северокорейский внутренний рынок.

3. Давление Северной Кореи на Южную Корею, чтобы ограничивать поставки вооружений в Европу в интересах войны на Украине.

Что интересно им:

1. Допуск северокорейских рабочих к работе на Дальнем Востоке.

2. Профанирование Россией санкций ООН против КНДР.

3. Доступ к современным военным технологиям.

Для тех, кто любил у нас потешаться над Северной Кореей ныне настали трудные времена. Идеология чучхэ-сонгун в своей основе несете принцип "развитие с опорой на собственные силы". Для России после обретения полной военно-политической и экономической субъектности, это более чем актуальный вопрос.

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