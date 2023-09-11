 

Рупор кремлевской пропаганды: Ким Чен Ын едет в Россию

11.09.2023, 21:23, Разное
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Северная Корея официально подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию.
Руководитель КНДР отправился в нашу страну на знаменитом бронированном поезде.
Во Владивостоке состоится его встреча с Путиным, которым сегодня самолетом прибыл на Дальний Восток.

От встречи ждут серьезного расширения российско-корейского экономического и военно-технического сотрудничества.

Что интересно нам:

1. Боеприпасы и задействование мощностей северокорейского ВПК.
2. Развитие и укрепление торговых связей, а также доступ на северокорейский внутренний рынок.
3. Давление Северной Кореи на Южную Корею, чтобы ограничивать поставки вооружений в Европу в интересах войны на Украине.

Что интересно им:

1. Допуск северокорейских рабочих к работе на Дальнем Востоке.
2. Профанирование Россией санкций ООН против КНДР.
3. Доступ к современным военным технологиям.

Для тех, кто любил у нас потешаться над Северной Кореей ныне настали трудные времена. Идеология чучхэ-сонгун в своей основе несете принцип "развитие с опорой на собственные силы". Для России после обретения полной военно-политической и экономической субъектности, это более чем актуальный вопрос.

Источник: Colonel Cassad


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