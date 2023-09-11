 

Российские судьи вернутся к арбитражу на матчах женской Лиги наций

11.09.2023, 19:55, Разное
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Российская бригада арбитров готовится к обслуживанию матча женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября в Армавире, Армения. Это заявлено на официальном веб-сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Этот шаг означает возвращение российских арбитров к работе под эгидой УЕФА впервые за полтора года. Главным судьей этой игры будет Вера Опейкина, и её поддержат соотечественницы – Екатерина Курочкина и Елена Собчук, а в роли резервного арбитра выступит Надежда Горинова.

Эта новость пришла после того, как в июле стало известно, что российские судьи и делегаты могут снова участвовать в матчах, организованных УЕФА. Также стоит отметить, что судья Сергей Карасев был вызван для участия в сентябрьской встрече судей организации.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров, что лишило команды возможности участвовать в еврокубках, а сборную РФ – бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.


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