Рупор кремлевской пропаганды: 50 лет военному перевороту в Чили

Программная статья Лаврова посвященная 50-й годовщине военного переворота в Чили и прихода к власти Пиночета.

Большой путь все же мы проделали за последние 30 лет. В начале 90-х власти помнится нахваливали опыт Чили. Сейчас про "полезный опыт Чили" вспоминают только самые упоротые либеральные долбоклюи. Официальные оценки сместились к классической советской трактовке событий в Чили, а сравнение с современностью привели к тому, что фашистский переворот в Чили приравняли к евромайдану на Украине и цветным революциям в других странах. В самой же Чили продолжаются процессы борьбы с наследием Пиночета. Не так давно наконец то отметили Пиночетовскую конституцию. Продолжается преследование подельников Пиночета.

50 лет военному перевороту в Чили

Пятьдесят лет назад – 11 сентября 1973 года – в Чили произошло событие, ставшее сильнейшим потрясением для мировой общественности. В результате кровавого государственного переворота было свергнуто правительство Народного единства и установлена военная диктатура хунты во главе с генералом Пиночетом. Весь мир облетели фото истребителей, барражирующих над президентским дворцом Ла-Монеда в центре Сантьяго, а также законно избранного Президента Сальвадора Альенде, в последние минуты жизни в каске и с автоматом в руках защищавшего демократические устои государства.

Узурпаторов гневно заклеймил великий чилийский поэт, нобелевский лауреат Пабло Неруда: «каратели истории чилийской, гиены, рвущие победный стяг». Скончавшийся вскоре после переворота, он не без оснований считается одной из его знаковых жертв.

Путч в далекой Чили всколыхнул и нашу страну, где хорошо знали С.Альенде, который неоднократно бывал в Москве, в том числе в качестве Президента. Советский Союз активно включился в международную кампанию солидарности с чилийским народом, дал убежище многим политэмигрантам. Мы требовали и добились освобождения из заточения в концлагере героического сына этой страны Луиса Корвалана, отказались от важного для себя футбольного матча на превращенном в тюрьму залитом кровью чилийских патриотов Национальном стадионе Сантьяго. В нашей стране пели песни жестоко казненного национального трибуна Виктора Хары: «Мы победим!» и «Пока народ един, он непобедим!».

Не побоюсь этого утверждения: трагедия Чили стала нашей трагедией, история Чили – страницей нашей истории.

События полувековой давности на семнадцать лет прервали чилийскую демократическую традицию, стали политическим водоразделом современной истории страны, дали на поколения вперед ряд важных уроков для всего мира.

Широко известно, что Правительство народного единства во главе с социалистом С.Альенде пришло к власти в 1970 году по итогам свободного волеизъявления чилийских избирателей в рамках процедуры, предусмотренной Конституцией Республики. При этом проект Народного единства имел очевидное международное измерение, был ориентирован на отход от иностранной зависимости, на укрепление национального и латиноамериканского начал. Левая коалиция ставила своей целью добиваться политической и экономической самостоятельности Чили, отвергала такие методы воздействия на страны, как дискриминация, нажим, интервенция или блокада. Собиралась провести ревизию и в случае необходимости денонсировать соглашения, которые налагают на страну обязательства, ограничивающие ее суверенитет. Была намерена поддерживать отношения со всеми странами независимо от их политической и идеологической ориентации. Считала Организацию американских государств (ОАГ) инструментом североамериканского империализма, призывая к учреждению действительно репрезентативной организации латиноамериканских стран.

Подобные стратегические планы чилийского руководства, безусловно, создавали – если следовать известной неоколониальной логике Белого дома – чуть ли не экзистенциальную угрозу США. Вашингтону претила и продолжает претить сама мысль о том, что другие государства имеют право на выбор собственной политической и социально-экономической модели развития. Могут руководствоваться национальными интересами, укреплять государственный суверенитет, уважать культурно-цивилизационную самобытность.

Не хотелось бы углубляться в анализ чилийских политических раскладов и экономической политики страны того периода. Это сугубо внутреннее дело Чили, и судить о нем может только сам чилийский народ. Но очевидно, что многие сложности, с которыми столкнулось правительство С.Альенде, были в решающей степени не только «разогреты», но и напрямую порождены западными политиками и бизнесом. Рассекреченные документы из американских архивов лишь подтвердили то, что не составляло тайны уже сразу после переворота. Еще до вступления С.Альенде в должность в Вашингтоне был взят курс на его отстранение с применением всего арсенала политического шантажа и давления. Предпринимались все усилия для дестабилизации внутренней обстановки.

В ход пошел самый обширный инструментарий: многоплановая экономическая война (включая внешнюю изоляцию и угрозы рестрикций в отношении зарубежных партнеров Чили); финансирование оппозиции, критически настроенных «организаций гражданского общества» и пресловутой «пятой колонны»; информационно-психологическое давление и дезинформация населения через подконтрольные СМИ; стимулирование «утечки мозгов»; внесение смуты в профессиональное движение; создание и спонсирование ультраправых организаций и боевых группировок радикального толка; политический шантаж, провокации и насилие в отношении сторонников новой власти. Иными словами, американцы активно использовали все то, что впоследствии приобрело в концентрированном виде название «цветные революции».

Сам С.Альенде эмоционально попытался донести до мирового сообщества тогдашнее положение дел с трибуны Генассамблеи ООН в декабре 1972 г. «Нас хотели изолировать от мира, задушить экономически. Парализовать нашу торговлю медью, которая является основным экспортным продуктом, и лишить нас возможности получения внешних кредитов. Нам понятно, что когда мы разоблачаем финансово-экономическую блокаду, которой подвергается наша страна, не только мировой общественности, но даже некоторым нашим соотечественникам непросто понять это, ибо речь не идет об открытом нападении, о котором было бы известно всему миру. Наоборот, это нападение ведется исподтишка, окольным путем, хотя от этого оно не становится менее опасным для Чили».

Сейчас в открытом доступе имеется существенный объем материалов, разоблачающих неприглядную роль в тех событиях Государственного департамента, Центрального разведывательного управления, других американских ведомств. Так, можно ознакомиться с рассекреченными в 1998 г. документами по «проекту Fubelt» – операциям ЦРУ, направленным на свержение С.Альенде. Известный неангажированный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш еще в сентябре 1974 г. одним из первых вскрыл подрывную деятельность Белого дома в отношении Чили. А в 1982 г. опубликовал расследование на эту тему: «Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили». Весьма познавательный материал.

Поражает цинизм американских политиков. Согласно документам ЦРУ, президент Р.Никсон приказал тогда предпринять шаги, направленные на то, чтобы чилийская экономика «закричала». Американский посол в Сантьяго Э.Корри развил эту установку: «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ввергнуть Чили в крайнюю нищету и лишения. И это будет долгосрочной политикой». Американцы организовали бойкот чилийской меди – стратегического товара, от продажи которого страна получала основные валютные поступления. Заморозили в своих банках чилийские счета. Местные предприниматели стали перекачивать капиталы за границу, сокращать рабочие места, создавать искусственный дефицит продовольствия.

Представленный сенату отчет «Тайные операции США в Чили, 1963-1973 годы» показывает, что уже в 1971 году были полностью остановлены чилийские транзакции Экспортно-импортного банка США, а с 1971 по 1973 год было прекращено кредитование по линии Всемирного банка.

Американский бизнес, по сути, напрямую участвовал в незаконных подрывных операциях ЦРУ. Среди них – печально известная телекоммуникационная корпорация ITT, сотрудничавшая еще с нацистским рейхом и которую пыталось национализировать правительство С.Альенде.

Такой поистине макиавеллиевский modus operandi позволил заказчикам госпереворота в южноамериканской стране достичь своей цели. И с учетом успешной «обкатки» этот набор деструктивных акций стал своего рода шаблоном, который Вашингтон и его сателлиты продолжают использовать и сегодня в отношении суверенных правительств по всему миру.

Западники постоянно нарушают такой фундаментальный принцип Устава ООН, как невмешательство во внутренние дела других стран. В этом ряду срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине, «цветные революции» в Югославии, Грузии, Киргизии. Наконец, открытая поддержка кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, равно как и настойчивые попытки повторить сценарий силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году. Нельзя не упомянуть и пресловутую «доктрину Монро», которую американцы, похоже, хотят распространить на весь земной шар в целях превратить всю планету в свой «задний двор».

Другое дело, что такая неоколониальная, откровенно циничная линия «коллективного Запада» вызывает все большее отторжение у Мирового большинства, которое откровенно устало от шантажа и давления, в том числе силового, от грязных информационных войн и геополитических игр «с нулевой суммой». Государства Глобального Юга и Востока хотят сами распоряжаться своей судьбой, проводить национально ориентированный внутри- и внешнеполитический курс, а не таскать «каштаны из огня» для бывших метрополий.

Российско-чилийские дипломатические отношения были восстановлены сразу после крушения режима Пиночета в марте 1990 г. С тех пор они имели устойчивую тенденцию к развитию. Уверен, что так и будет в дальнейшем, какие бы конъюнктурные веяния ни овладевали отдельными чилийскими политиками. Нас многое объединяет – общие страницы истории, великий Тихий океан, торгово-экономическое взаимодействие, культурные, гуманитарные и образовательные обмены. Россию в разные годы посещали президенты Чили Патрисио Эйлвин, Рикардо Лагос и Мишель Бачелет, принадлежавшие к различным политическим течениям, но неизменно с большим вниманием относившиеся к развитию дружественных связей между двумя странами. Не сомневаюсь, что традиции, заложенные Сальвадором Альенде и продолженные его подлинными последователями, будут укрепляться на благо народов наших стран.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1903876/ – цинк

Историческая правда осталась за Альенде, а не за Пиночетом. А то западное мироустройство, ради которого чилийские фашисты по заказу США убили Альенде, сейчас крошится на наших глазах.

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