Мнение: О внезапно откровенных признаниях Блинкена… Лёд тронулся?

Ещё одна маска сброшена, ещё одно признание сделано. Откровенное и… наглое. Похоже, «украинский кризис» приближается к своей кульминации. И можно уже не стесняться каких-то там «рамок приличий». Можно признаваться открыто.

Что и сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам недавнего саммита G20 в Дели, заявив о…

…мире.

Его слова, впрочем, прозвучали прозвучали на фоне того, что #США рассматривают возможность дальнейшего расширения масштабной поддержки ВСУ посредством поставок армейских тактических ракетных систем большой дальности (ATACMS). Эти ракеты, которые #Украина запрашивала в течение нескольких месяцев, дадут стране возможность наносить удары глубоко по территории России. Информационную подготовку к ним Киев уже начал своим заявлением о создании «собственных» ракет, способных достигать целей на расстоянии до 700 км от российско- украинской границы.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров», — заявил 31 августа Владимир Зеленский. И в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своих соцсетях видео запуска ракеты. Его же обнародовал и ведущий разработчик ракетного оборудования Украины — КБ «Луч».

И вот Энтони Блинкен выразил мнение, что Киев согласится на переговоры, если с такой инициативой выступит #Россия. «Если он (президент РФ Владимир #Путин) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем прямо позади них (right behind them)», — сказал госсекретарь #США.

Гм… Если сейчас идёт «конфликт России с Украиной», а Соединённые Штаты «не являются» его стороной, как неоднократно подчёркивали в Вашингтоне, то что американцам делать на российско-украинских мирных переговорах, тем более — «позади» делегации Киева? Или это всё же — откровенное и недвусмысленное признание, что именно США стоя́т позади украинских властей? Но чего в этом случае сто́ят все заверения Белого дома, что лишь Украина будет определять, когда закончится кризис и «где будут проведены [территориальные] границы»?

Вопрос риторический, конечно. Американцы давно уже отбросили все маски приличия. Их оружие и техника непрерывным потоком, пакет за пакетом, направляются в зону вооружённого конфликта, идущего за многие тысячи миль от границ США. Их разведка снабжает украинский Генштаб оперативными данными о целях для нанесения ударов, и судя по характеру последних, не ограничивается лишь теми территориями, которые в Киеве считают украинскими. Их «военные советники» участвуют в планировании военных операций ВСУ — и т.д., и т.п., вплоть до того, что американские «добровольцы» и «отпускники» регулярно засвечиваются в украинских наступлениях.

Ну и теперь новое признание — что даже ход будущих мирных переговоров будут направлять вашингтонские деятели, «встав за спинами» украинских дипломатов.

Другой вопрос: а что со всеми этими завуалированными, но всё более откровенными «признаниями» делать Кремлю?

Ну не Третью мировую же в её самом «горячем» варианте развязывать?/lj-cut>

