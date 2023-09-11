Помощник президента Орешкин назвал причины ослабления рубля

Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, объяснил, что ослабление рубля имело несколько факторов. Он указал на снижение цен на нефть в первой половине года и восстановление импорта как основные причины этого явления.

В начале года цены на нефть существенно снижались, по словам Орешкина. Одновременно с этим восстанавливался импорт, поскольку устанавливались новые торговые потоки и перераспределялись торговые связи с западными рынками на южные и восточные направления. Это привело к восстановлению импорта и увеличению уровня потребительского спроса, что, по мнению Орешкина, естественно для быстрорастущей экономики. В результате текущий счет платежного баланса стал менее устойчивым и придал волатильности рынку.

Весной и летом также отмечалось увеличение цен на российскую нефть Urals. К середине августа доллар впервые с марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. С начала августа рубль ускорил свое падение, достигнув уровня около 7%.

Господин Орешкин также упомянул мягкую денежно-кредитную политику Центробанка как фактор, влияющий на снижение курса рубля. На внеочередном заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12%. На момент 11 сентября доллар торговался на уровне 97 рублей.