 

Помощник президента Орешкин назвал причины ослабления рубля

11.09.2023, 18:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, объяснил, что ослабление рубля имело несколько факторов. Он указал на снижение цен на нефть в первой половине года и восстановление импорта как основные причины этого явления.

В начале года цены на нефть существенно снижались, по словам Орешкина. Одновременно с этим восстанавливался импорт, поскольку устанавливались новые торговые потоки и перераспределялись торговые связи с западными рынками на южные и восточные направления. Это привело к восстановлению импорта и увеличению уровня потребительского спроса, что, по мнению Орешкина, естественно для быстрорастущей экономики. В результате текущий счет платежного баланса стал менее устойчивым и придал волатильности рынку.

Весной и летом также отмечалось увеличение цен на российскую нефть Urals. К середине августа доллар впервые с марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. С начала августа рубль ускорил свое падение, достигнув уровня около 7%.

Господин Орешкин также упомянул мягкую денежно-кредитную политику Центробанка как фактор, влияющий на снижение курса рубля. На внеочередном заседании 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12%. На момент 11 сентября доллар торговался на уровне 97 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / В деревне Германа Стерлигова зафиксирована вспышка феминизма после подпольного показа фильма «Барби»

11.09 / Рупор кремлевской пропаганды: 50 лет военному перевороту в Чили

11.09 / Мнение: О внезапно откровенных признаниях Блинкена… Лёд тронулся?

11.09 / Иноагент Кашин пять лет тайно работал уборщиком в посольстве России в Великобритании

11.09 / Роскосмос продолжает расследование катастрофы “Луны-25”

11.09 / Депутат Давыдов назвал долю рубля в мировых расчетах

11.09 / На Камчатке экоактивисты собрали в лесах 12 тонн пластикового мусора и выбросили его в океан

11.09 / Скандалы: Хакеры из России стали причиной роста киберпреступности в Турции

11.09 / Дэниэл Рэдклифф сыграет “тайную роль” в новом “Дэлпуле”

11.09 / Австралия может потерять до 255 млн долларов из-за смерти пчел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика