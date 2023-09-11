 

Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу

11.09.2023, 18:32, Новости дня
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Кудрявцева и Башаров хотели выяснить, в каких условиях отдыхают
гости студии и есть ли у них любимые позы для сна. Башаров признался, что ему не так важен интерьер спальни, как наличие в комнате большой кровати.

Марат выступил в качестве эксперта по части выбора удобного места для сна. Кудрявцева предложила ему
оценить кровать, установленную на съемочной площадке.

“Давай Марат,
ложись”, — заявила она актеру.
Лера уговорила актера прилечь рядом с ней на большой кровати, после чего прижалась к нему. Внезапно Кудрявцева вспомнила о том, что она
является замужней женщиной, поэтому ей следует заранее извиниться за попавшую на
камеру выходку перед своим мужем Игорем Макаровым.

Соведущий Леры Тимур Еремеев решил разрядить обстановку и присоединился к паре. Стоит отметить, что он получил работу в шоу относительно недавно.
Еремеев заменил в студии шоу Иосифа Пригожина, который уволился из проекта
ради съемок в белорусском конкурсе “Фактор BY”.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в социальных сетях Кудрявцевой появился новый семейный снимок. Знаменитость предстала на фото с мужем и дочкой и объявила, что они вовсю готовятся к первому сентября. Впрочем, едва ли эта новость привлекла столько же внимания, сколько внешность знаменитости. Телеведущая появилась в кадре в наряде цвета хаки и в очередной раз ошеломила публику помолодевшим видом.


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