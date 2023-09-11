Лучший результат Ньюкасл Юнайтед в Лиге Европы

Ньюкасл Юнайтед за свою историю четыре раза побеждал в Английской Премьер-лиге, однако эти достижения у него были в начале прошлого века. В наши дни “сороки” являются середняком национального чемпионата. Им никогда не удавалось выиграть значимые европейские турниры, однако в сезоне 2003-04 они были ближе всего к заветному кубку. Тогда клуб сыграл в полуфинале Лиги Европы. Если вы верите, что крупные победы у англичан впереди, заходите на 1xBet – сайт букмекерских ставок позволяет выгодно ставить на все футбольные матчи.

Регламент Лиги Европы в то время отличался от привычного нам. Не было групповых этапов, вместо которых команды играли в двух отборочных раундах. После них начиналась матчи на выбывание в основной части турнира:

одна шестнадцатая;

одна восьмая;

четвертьфинал;

полуфинал;

финал.

Однако самым первым был квалификационный тур, где добирали участников первого раунда. Ньюкасл пропустил этот этап и сразу сыграл в первом туре. Лучшая линия 1xBet позволяет с отличными коэффициентами ставить на все стадии еврокубков.

Первым соперником Ньюкасл Юнайтед стал скромный представитель нидерландской высшей лиги – НАК Бреда. Опытный игрок АПЛ без проблем расправился с оппонентом: 5:0 в первом матче и 1:0 во втором. На сайте букмекерских ставок 1xBet вам доступны десятки матчей английских футбольных команд.

Во втором раунде “сорокам” пришлось выстоять против швейцарского Базеля. В первом матче им удалось с трудом победить 2:3. Во второй игре англичане не пропустили ни один мяч и сами забили противнику. Так клуб прошел в одну шестнадцатую и там расправился с норвежской Волеренгой 4:2. В одной восьмой Ньюкасл и вовсе разгромил испанскую Мальорку – 1:7 по итогу двух встреч. В лучшей линии 1xBet вы найдете матчи с участием упомянутых коллективов.

Выступления в четвертьфинале и полуфинале турнира

В одной четвертой противником “сорок” стал еще один клуб из Нидерландов – ПСВ. Эта команда неоднократно побеждала в национальном первенстве, поэтому могла стать опасной преградой. В первом матче, который закончился 1:1, определить победителя не удалось. Однако во второй игре англичане с трудом обошли ПСВ со счетом 2:1 и пробились в следующий тур. Лучшее приложение 1xBet apk для телефона позволит всегда оставаться в курсе самых свежих спортивных новостей.

Многим казалось, что полуфинал для Ньюкасл Юнайтед пройдет легко. Ведь предстояло играть с Марселем, который был на то время середняком в Лиге 1. Однако первый матч закончился вничью, а во второй игре триумфовали французы – результат 2:0 вывел их в решающий тур. Для “сорок” тот розыгрыш закончился, однако до сих пор он остается их лучшим выступлением в еврокубках. Установите лучшее приложение для телефона 1xBet apk, чтобы поставить на повторение этого достижения.