Иноагент Кашин пять лет тайно работал уборщиком в посольстве России в Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Калин официально подтвердил, что с 2018 года под его началом в диппредставительстве работал признанный иностранным агентом Олег Кашин.

Пять раз журналист выдавал себя за другого человека и два раза в неделю проводил в посольстве генеральную уборку.

«Он предоставил диплом клинера на имя Джесси Племенсона, прошёл все проверки и прекрасно убирал. Ужасная история, мы до сих пор все в шоке. Наш уборщик производил впечатление приличного и душевного человека», – сообщил Калин на пресс-конференции.

Вывести иностранного агента на чистую воду удалось благодаря бдительности одного из сотрудников центрального аппарата МИД – он проводил проверку сотрудников посольства, которые были представлены к ведомственным наградам.

«За безупречную службу в течение пяти лет планировалось наградить этого иноагента-провокатора медалью Горчакова, если бы не внимательность нашего сотрудника, то Кашин так бы и трудился в посольстве», – заявила представитель МИД Мария Захарова.

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