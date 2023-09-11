 

Роскосмос продолжает расследование катастрофы “Луны-25”

11.09.2023, 17:29, Разное
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Комиссия, занимающаяся расследованием причин крушения миссии “Луна-25”, продолжает свою работу, и пока еще рано делать какие-либо выводы по этому вопросу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса.

В официальном заявлении госкорпорации отмечается, что результаты расследования будут представлены публике после завершения работы комиссии. Таким образом, предварительные выводы о причинах катастрофы считаются преждевременными.

Ранее глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев высказал мнение, что основной версией причины крушения станции “Луна-25” может быть неисправность прибора “Биус-Л”. Это мнение считается одним из ведущих в данном расследовании.

Напомним, что лунная миссия “Луна-25” стартовала 11 августа 2023 года и потеряла связь со станцией 19 августа во время попытки формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Позже “Роскосмос” рассказал о том, что станция “прекратила свое существование” в результате столкновения с поверхностью Луны.

Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов объяснил, что причиной столкновения стало превышение времени работы двигателя “Луны-25” на 43 секунды при попытке перейти на предпосадочную орбиту, что привело к столкновению с земным спутником.


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