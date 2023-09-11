 

“Задела за необработанный шов”: Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне

11.09.2023, 17:20, Новости дня
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Блогер улетела в США, чтобы ее прооперировал звездный хирург, который менял внешность самой Беллы Хадид. Как выяснилось, это далеко не первая медицинская манипуляция Виктории Бони. Ранее она делала подтяжку и блефаропластику, но скрывала.

После хирургического вмешательства Боня начала выходить в сторис и снимать видео, радуясь результату, который уже виден. Но получить поддержку поклонников не смогла, аудитория даже начала сравнивать светскую львицу с Майклом Джексоном из-за странного носа.

Поэтому звезда и вовсе решила больше не показывать лицо на публику. Масла в огонь подлила Ксения Бородина, которая, не называя имени Виктории Бони, прокомментировала ситуацию об эстетической хирургии в целом.

Бородина пристыдила блогеров, которые рекламируют пластические операции многомиллионной аудитории. По ее словам, хороших врачей в этой сфере по пальцам пересчитать. Вероятно, Ксения имела в виду, что, посмотрев на ту же Викторию, люди тоже лягут под нож, и только малая часть из них попадет к хорошим специалистам.

Ведущая шоу “Дом-2” Ксения Бородина намекнула, что Виктория Боня сделала операцию по бартеру. Якобы именно поэтому переделанный нос звезды выглядит специфически.

Виктория же за словом в карман не полезла. Блогер ответила оппонентке из шоу “Дом-2” скандальным образом. Боня заявила об операциях для улучшения внешности, на которые якобы пошла ее обидчица втайне от поклонников. Как итог — Ксения Бородина разразилась гневной отповедью.

“Бородина везде лезет – смешно читать. А то писать, что я мошенница, это нормально, а то тут про операцию сказала, и все, задела за необработанный шов”, – прошлась телеведущая по скрывшей правду о пластике Боне.


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