 

Депутат Давыдов назвал долю рубля в мировых расчетах

11.09.2023, 16:15, Разное
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Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов объявил, что рубль играет важную роль в российской внешней торговле, составляя более трети общих расчетов. В частности, он подчеркнул, что более половины расчетов за российский экспорт выполняются в рублях.

Эта тенденция также отражает структуру товарооборота, где доля рубля продолжает расти. В то время как в экспорте рубль доминирует, в импорте основными валютами для расчетов по-прежнему остаются недружественные к рублю валюты.

Ранее Михаил Задорнов, экс-министр финансов и бывший глава банка «Открытие», высказал мнение, что некоторые российские компании, отказавшись от долларовых расчетов, столкнулись с необходимостью принимать оплату в рупиях. Однако из-за строгого валютного контроля рупии невозможно вывести из страны. Это могло повлиять на ослабление рубля, но Министерство энергетики и Центральный банк РФ оспорили это утверждение, назвав остатки рупий на счетах экспортеров незначительными.


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