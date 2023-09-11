Депутат Давыдов назвал долю рубля в мировых расчетах

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов объявил, что рубль играет важную роль в российской внешней торговле, составляя более трети общих расчетов. В частности, он подчеркнул, что более половины расчетов за российский экспорт выполняются в рублях.

Эта тенденция также отражает структуру товарооборота, где доля рубля продолжает расти. В то время как в экспорте рубль доминирует, в импорте основными валютами для расчетов по-прежнему остаются недружественные к рублю валюты.

Ранее Михаил Задорнов, экс-министр финансов и бывший глава банка «Открытие», высказал мнение, что некоторые российские компании, отказавшись от долларовых расчетов, столкнулись с необходимостью принимать оплату в рупиях. Однако из-за строгого валютного контроля рупии невозможно вывести из страны. Это могло повлиять на ослабление рубля, но Министерство энергетики и Центральный банк РФ оспорили это утверждение, назвав остатки рупий на счетах экспортеров незначительными.