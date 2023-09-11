 

“Я пойду”: Рудова объявила о намерении сделать пластику

11.09.2023, 16:05, Новости дня
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Ни для кого не секрет, что многие звезды для того, чтобы выглядеть лучше, прибегают к помощи пластических хирургов. Кто-то предпочитает это скрывать, а кто-то не делает из своего преображения тайну. К слову, недавно в мире шоу-бизнеса разразился скандал вокруг пластических операций.

По словам певицы Славы, в клинике популярного хирурга Тимура Хайдарова ей сделали неудачную операцию по подтяжке груди. На скандальное заявление своей коллеги по цеху отреагировала Любовь Успенская, которая тоже выразила недовольство работой звездного хирурга.

Правда, такие новости напугали далеко не всех. Артисты все равно продолжают идти на крайние меры для того, чтобы оставаться молодыми и красивыми. Так, например, Наталья Рудова объявила о намерении сделать пластику.

Актриса убеждена, что любая девушка, если у нее есть деньги, пойдет и переделает себе что-то, потому что, по ее словам, все хотят сохранить молодость. Сама звезда “Универа” с 80-процентной вероятностью уверена, что обратится к пластическому хирургу, пусть даже не сейчас.

“Если вдруг я захочу, я пойду и сделаю себе круговую подтяжку. Слава Богу, все хорошо сейчас — ничего не надо делать”, – призналась Наталья Рудова Пятому каналу.


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