 

Австралия может потерять до 255 млн долларов из-за смерти пчел

11.09.2023, 15:00, Разное
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Паразитический клещ варроа (Varroa), переносящий вирус, который унес жизни миллиардов медоносных пчел по всему миру, обнаружен в Австралии. Это событие может подвергнуть опасности пчеловодство, которое оценивается в более чем 400 миллионов австралийских долларов (255 миллионов долларов США), как пишет Bloomberg.

Вирус был выявлен в 2022 году недалеко от Сиднея и теперь распространяется в штате Новый Южный Уэльс, приближаясь к Виктории, важному региону для производства орехов и фруктов в стране. На данный момент власти Нового Южного Уэльса утверждают, что вирус ещё не был обнаружен в этом штате. Однако даже сама возможность распространения вируса вызывает тревогу у фермеров, отмечает агентство.

Эта ситуация может привести к серьёзным финансовым потерям для страны как в случае реального заражения пчел, так и при принятии мер по предотвращению распространения вируса. В настоящее время департамент промышленности Нового Южного Уэльса разработал план по уничтожению этого вредителя, стоимостью в 132 миллиона австралийских долларов (84,5 миллиона долларов США). Главный исполнительный директор Австралийского совета по пчеловодству, Дэнни Ле Фев, назвал это “самым крупным проектом по борьбе с вредителями, который Австралия когда-либо проводила”.


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