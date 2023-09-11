 

“Штаны разошлись на причинном месте”: звезда шоу “Маска” оконфузилась на сцене

11.09.2023, 14:50, Новости дня
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Вячеслав Макаров – известный на всю страну ведущий, звезда многих нашумевших телешоу и завидный холостяк. Со стороны может показаться, что люди с такой популярностью и карьерой всегда должны оставаться безупречными. Однако у Макарова, как у и любого другого человека, порой случаются непредвиденные ситуации.

В беседе с Пятым каналом звезда шоу “Маска” рассказала о неловких случаях, с которыми ей приходилось сталкиваться на сцене. Как поделился Вячеслав, периодически во время выступления у него случаются конфузы с костюмами. Например, однажды у ведущего прямо на концерте оторвалась пуговица. Но если в этой ситуации неприятность могла остаться незамеченной, то в другой ему и даже пришлось менять брюки.

Макаров признался, что на одном из корпоративов у него треснули штаны. В тот момент, по словам актера, он выступал перед важными гостями и активно двигался на сцене. Дефект оказался настолько заметным, что знаменитости пришлось переодеваться. Благо у телеведущего оказались с собой запасные брюки, и он смог выкрутиться из ситуации.

“Прямо на причинном месте у меня по шву разошлись… Благо, с собой у меня были дополнительные черные штаны, не классические”, – рассказала звезда шоу “Маска”.


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