Скандалы: Вексельберг против

«СУАЛ» требует от совета директоров «Русала» 74 млрд рублей за убыточные сделки

Корпоративный конфликт между Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской вышел на новый уровень. Подконтрольный Вексельбергу «СУАЛ Партнерс» (владеет 25% «Русала») еще зимой требовал документы по спорным в плане эффективности сделкам партнера. Теперь холдинг, не добившись результата полюбовно, пришел в суд с требованием компенсации на 74 млрд рублей. Ситуация в самом «Русале» и до иска была раскалена — компания не только осталась без дивидендной кормушки «Норникеля», но и ощущает последствия продолжительного снижения цен на алюминий.

«СУАЛ» подал иск в суд 5 сентября. В пресс-службе холдинга пояснили РБК, что претензии к совету директоров «Русала» связаны с «колоссальными» убытками по сделкам хеджирования, заключенным «с многочисленными нарушениями». Причем иск был подан «в интересах “Русала”».

Сумму иска «СУАЛ» взял из расчета убытка «Русала» по сделкам по хеджу цен на алюминий в 2021–2022 годах — $378 млн и $382 млн соответственно. В начале августа акционеры металлурга раскрывать детали контрактов отказались, следуя призыву совета директоров. Они опасались, что конфиденциальная информация по сделкам «дочек», попав не в те руки, может нанести вред компании, писал «Интерфакс».

По словам главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда, порой компании группы заключают хеджированные сделки только чтобы защитить производства с высокой себестоимостью от волатильности рынка и застраховать их от потенциальных убытков. Он призывал «СУАЛ» анализировать не только убыточные контракты, но и сделки, по которым получена дополнительная выручка за счет продаж по более высоким ценам. «СУАЛ» эти доводы не впечатлили: холдинг пообещал защищать свои (равно как и других акционеров) права всеми возможными способами, если нарушения все же будут найдены.

Гендиректор «СУАЛ» Олег Фомичев грозил судом еще в конце июня. В интервью «Коммерсанту» он говорил, что холдинг недоволен увеличением доли «Русала» в непрофильном для него «Русгидро» до 9% и отказом от дивидендов. Фомичев подозревал, что «Русал» следует интересам одного акционера — бывшего ключевого актива Олега Дерипаски En+. Эту компанию совсем не волнует выплата дивидендов алюминиевым партнером, поскольку она в любом случае не сможет получить их из-за санкций. А это вполне серьезная дискриминация мажоритарных акционеров, утверждал топ-менеджер.

Конфликт с начала тысячелетия

Претензии у «СУАЛ» не только к хеджам и наращиванию доли в «Русгидро». Холдинг подсчитал, что «Русал» потерял десятки миллионов долларов на строительстве алюминиевого завода в штате Кентукки, который реализовывался совместно с Braidy Industries. Новостей о заводе нет с 2019 года и, судя по санкционным атакам на российский бизнес, ждать их уже не стоит.

У «Русала» нет «ясной картины принятия корпоративных решений», а совет директоров под руководством Зонневельда занимал и занимает «неконструктивную и пассивную позицию» в важных корпоративных вопросах, заявлял Фомичев. По его словам, тот совсем не проявляет интереса к диалогу и защите миноритариев.

Конфликт интересов Вексельберга и Дерипаски тянется, по некоторым данным, еще с ельцинских времен, когда ближайшее окружение первого президента лоббировало объединение «СУАЛ» и «Русала». Официально же у Вексельберга появидись претензии к руководству «Русала» в 2012 году, когда он громко ушел с поста председателя совета директоров. Попутно он обвинил менеджеров в некомпетентности, из-за которой компания оказалась «в глубоком кризисе». Он утверждал, что «Русал» из мирового алюминиевого лидера превратился в должника, на котором висят иски и конфликты.

Доля «СУАЛ» в алюминиевой компании дает возможность контролировать лишь незначительную часть сделок алюминиевого гиганта, а все решения по операционной деятельности принимает мажоритарный акционер En+, отмечает в разговоре с «Компанией» юрист и член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский. Он не видит перспектив в иске «СУАЛ». Налицо явная нестыковка требований и оснований, отметил юрист. Он считает, что «СУАЛу» следовало сначала признать незаконными действия совета директоров «Русала» и только потом истребовать необходимую информацию.

«Если же “СУАЛ” изменит исковые требования, то суд, скорее всего, посчитает, что предпринимательская деятельность, согласно законодательству, ведется на свой страх и риск и может, помимо прибыли, приносить еще и убытки. И на этом основании откажет в иске», — рассуждает Хаминский. Он уточнил, что у «СУАЛ» останется право предположить, что причиной больших убытков «Русала» по хеджу могли быть уголовно наказуемые деяния, «но это будет совсем другая история».

Между тем, если суд встанет на сторону «СУАЛа», это может обернуться для «Русала» потерей статуса суперлидера среди металлургов. Этот процесс уже начался после 1 января, когда истекло дивидендное соглашение с «Норникелем». Согласно ему «Норникель» много лет исправно платил дивиденды, несмотря на необходимость увеличения инвестиций в свое развитие.

Не стало дивидендов от «Норникеля» — испарились и доходы «Русала». Это отчетливо видно по его результатам за первое полугодие 2023-го, которые оказались хуже ожиданий аналитиков: выручка снизилась на 16,9% по сравнению с первыми шестью месяцами 2022-го, чистая прибыль — на 75%, до $420 млн.

Показатели можно объяснить и падением мировых цен на алюминий, но тогда зачем «Русал» нарастил его производство в январе — июне 2023 года на 1,2%, до 1,91 млн тонн, а продажи — на 9,8%, до 1,93 млн тонн, — спрашивает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«В результате “Русал” напоминает роскошный внешне особняк со старым фундаментом и тихонько потрескивающими полами» — Леонид Хазанов

Эксперт допускает, что временный отказ «Норникеля» от выплат привел к напряженности внутри «Русала», в его доходах теперь главенствующую роль играет алюминий, цена которого пока не растет.

В случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке прибыль «Русала» может остаться скромной, тормозя реализацию ранее намеченных инвестиционных проектов, прогнозирует Хазанов. При этом и на внешнем рынке компания достигла своего потолка, обусловленного монополией самого «Русала» и его сбытовой политикой.

Как бы то ни было, и без теоретических миллиардных компенсаций такое положение дел может привести к внутрикорпоративному конфликту или бунту акционеров «Русала». Среди них вполне могут найтись люди, выступающие за продажу акций «Норникеля», в которых для «Русала» сейчас нет никакого экономического смысла, заключает Хазанов.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”