 

От чувств-с! На концерте SHAMAN’а случилось непредвиденное

11.09.2023, 13:35, Новости дня
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Буквально недавно отгремел большой концерт SHAMAN’а на “Газпром Арене”, который собрал более 40 тысяч человек. Шоу настолько взбудоражило поклонников, что во время шоу случилось непредвиденное.

SHAMAN впервые выступал на стадионе, который рассчитан на такое огромное количество человек. Послушать певца вживую пришли люди почти всех возрастов, даже пенсионеры. Многие пришли целыми семьями.

Мероприятие началось пафосным видео, в котором SHAMAN прилетает на вертолете и забирает таинственный чемодан, а после садится на байк и уезжает в закат. Элементы из видео потом были использованы на самом шоу, но тут без спойлеров. Еще одним из интересных моментов на концерте было выступление певца с отцом.

Однако вся жара началась, когда SHAMAN спустился к поклонникам, чтобы спеть вместе. Одной из фанаток даже повезло станцевать с певцом. Вот только она так переволновалась, что потеряла сознание прямо во время выступления, находясь в объятьях исполнителя. Охранники тут же унесли ее за кулисы, чтобы там ей оказали первую помощь.

В целом, концерт прошел весело. Фанаты очень сильно поддержали Шамана и его творчество, придя в футболках с надписью “Я Русский”. А некоторые и вовсе сделали маникюр в цветах флага России.

Ранее “Дни.ру” писали, что Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN’ом.


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