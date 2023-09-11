 

Тренер Черчесов назвал трех лучших вратарей в России

11.09.2023, 12:32, Разное
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Бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов поделился своим мнением о трех лучших вратарях в стране, включив в нее Игоря Акинфеева из московского ЦСКА, Сергея Овчинникова, который ранее играл за “Локомотив”, и Рината Дасаева. Черчесов отметил, что эти трое вратарей отличаются по стилю и темпераменту, и он не готов ставить одного из них выше другого.

Игорь Акинфеев, известный своим бронзовым призерством на чемпионате Европы 2008 года в составе сборной России, продолжает свою успешную карьеру, выступая за ЦСКА как на клубном, так и на международном уровне. Он сделал значительный вклад, выиграв шесть чемпионатов, семь кубков страны и Суперкубок РФ с армейцами. Кроме того, Акинфеев с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА.

Ринат Дасаев, в свою очередь, провел 91 матч в составе сборной СССР, демонстрируя выдающиеся навыки вратаря.

Сергей Овчинников также заслуживает место в этой тройке, ведь он успешно выступал за “Локомотив” как в 1992-1997 годах, так и в 2002-2005 годах, дважды став чемпионом РФ в составе этой команды.


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