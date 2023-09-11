Berliner Zeitung – Кремль расширяет свой «список друзей», чтобы избежать санкций

Пока западные страны добиваются финансовой изоляции России, Москва ведёт ответное дипломатическое наступление, пишет Berliner Zeitung. Из опасения новых санкций со стороны глобального органа по контролю за отмыванием денег Кремль начал заранее укреплять сотрудничество со странами, имеющими право голоса в этом вопросе, и предпринимать активные усилия по расширению собственного «списка друзей».



AP

Западные страны добиваются финансовой изоляции РФ в качестве наказания за спецоперацию на Украине, пишет Berliner Zeitung. Внутренние планы, полученные американской новостной службой Bloomberg, показывают, что Кремль планирует ответное дипломатическое наступление.

Страны, которые РФ относит к нейтральным, должны помочь Москве в борьбе с международной изоляцией. Двумя союзниками в этом деле выступают Китай и Саудовская Аравия.

Сообщения официальных лиц в странах НАТО и документы, попавшие в распоряжение Bloomberg, дают представление о дипломатическом подходе России. В планах, согласованных с Росфинмониторингом, отмечаются планируемые встречи и цели. В преддверии октябрьского заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — глобального органа по контролю за отмыванием денег и финансированием терроризма — российское правительство планирует провести несколько встреч с потенциальными союзниками, пишет Bloomberg.

По данным агентства, РФ хочет активизировать общение и взаимодействие со странами БРИКС, в который входят Бразилия, а также Китай, Индия и ЮАР. Для привлечения членов FATF из стран Ближнего Востока и Северной Африки Кремль планирует провести в конце этого месяца встречу со странами Персидского залива. По данным Bloomberg, в список друзей РФ также входят Турция, Аргентина, Малайзия и Мексика.

Этот момент был выбран Россией сознательно, так как Кремль ожидает новых штрафных мер и санкций, которые FATF может потребовать в октябре. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года РФ была исключена из списка членов FATF, но до сих пор ей удавалось избегать попадания в чёрный список, отмечает берлинская газета. Москва опасается, что ситуация может измениться в ближайшее время, и усиливает давление на некоторых своих союзников, включая Индию. Несогласия всего нескольких участников может быть достаточно, чтобы предотвратить принятие решения.

Задача FATF заключается, в частности, в установлении стандартов борьбы с «грязными» деньгами. Северная Корея и Иран уже находятся в чёрном списке организации. Если страна попадает в этот список, то все государства — члены FATF, банки, инвестиционные дома и компании, занимающиеся обработкой платежей, обязаны проводить усиленную проверку.

Помимо чёрного списка существует также «серый» список, продолжает Berliner Zeitung. В этот список, в частности, попали Турция, ЮАР и Объединённые Арабские Эмираты. Согласно отчёту Международного валютного фонда двухлетней давности, на который ссылается Bloomberg, ужесточение требований к мониторингу приводит к значительному сокращению потоков капитала. По информации американского агентства, Министерство финансов Украины уже собрало доказательства, указывающие на предполагаемые нарушения Россией стандартов FATF.

Более того, говорят, что российское правительство пытается не только заблокировать возможные решения FATF, но и восстановить своё членство в этой организации. Москва надеется на двойную поддержку со стороны Китая и Саудовской Аравии. Обе эти страны могут блокировать попытки возобновления санкций со стороны других членов организации и дополнительно повлиять на другие страны в пользу Кремля.

Ожидается, что в ходе двусторонних встреч российских, индийских и саудовских дипломатов будут проработаны вопросы сотрудничества и интересы, возникающие у всех сторон, пишет немецкая Berliner Zeitung.

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