Мнение: Про следующие полтора года СВО

Согласно закону Линди, спецоперация продлится ещё примерно столько же. Началась в феврале 2022, значит, закончится в феврале 2025, через полтора года. Альтернативные сценарии, согласно которым СВО закончится через месяц или через 10 лет, тоже возможны, но менее вероятны.

Россию это устраивает. Нам не нравится СВО, как не нравится, например, сломанная нога инженеру, который вынужден терпеть из-за перелома существенные неудобства. Однако инженер может жить и работать со сломанной ногой, покуда перелом не заживёт. Так и Россия может вести спецоперацию столько, сколько потребуется для достижения наших целей.

Вышли данные за август. Профицит российского бюджета составил 230 млрд рублей, то есть мы в прошлом месяце заработали больше денег, чем потратили. Причина — сильно выросли ненефтегазовые доходы (ссылка). В целом за 2023 год ожидается небольшой бюджетный дефицит. В таком режиме наша финансовая система может существовать бесконечно долго, денег хватит на всё.

Впрочем, бесконечно долго существовать в таком режиме нам не придётся. Во-первых, исход европейцев дал мощный толчок развитию ненефтегазового сектора — европейцы освободили нашим предпринимателям огромную долю рынка, причём как раз в том щадящем темпе, чтобы мы извлекли из этого максимум пользы. Во-вторых, цены на нефть в долгосрочной перспективе обречены или на рост, или на взрывной рост. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

…‏‎в ‎случае ‎рецессии‏ ‎у‏ ‎ФРС ‎США ‎(и ‎других‏ ‎центральных ‎банков)‏ ‎не ‎останется‏ ‎другого‏ ‎выхода ‎(если‏ ‎они ‎не ‎хотят ‎устроить ‎1929‏ ‎ещё ‎один‏ ‎раз)‏ ‎кроме‏ ‎как ‎снизить ‎ставки, ‎и‏ ‎как ‎только‏ ‎они ‎это‏ ‎сделают‏ ‎- ‎цены ‎на‏ ‎все ‎”инфляционные”‏ ‎активы, ‎особенно ‎на ‎нефть, ‎золото‏ ‎и‏ ‎некоторые ‎акции‏ ‎- ‎пойдут‏ ‎вверх. ‎Это ‎не ‎говоря ‎уже‏ ‎о‏ ‎том‏ ‎что ‎можно‏ ‎дойди ‎до‏ ‎ситуации, ‎в‏ ‎которой‏ ‎”складские” ‎запасы‏ ‎уже ‎добытой ‎нефти ‎(и ‎особенно‏ ‎нефтепродуктов) ‎падают‏ ‎так‏ ‎сильно‏ ‎(они ‎уже ‎на ‎очень‏ ‎низких ‎по‏ ‎историческим ‎меркам‏ ‎уровнях‏ ‎во‏ ‎многих ‎макрорегионах ‎планеты),‏ ‎что ‎на‏ ‎рынке ‎начинается ‎физический‏ ‎недостаток‏ ‎нефти, ‎мазута, ‎бензина, ‎авиационного‏ ‎керосина ‎и‏ ‎т.д. ‎—‏ ‎и‏ ‎там ‎ценообразование‏ ‎будет ‎уже ‎из ‎серии ‎”ракета‏ ‎и ‎фейерверк”.

Сейчас некоторые радостно приплясывают, показывая пальцами на индийскую проблему России. Её суть заключается в том, что наши нефтяники продали существенные объёмы нефти за рупии, а рупии застряли внутри Индии, и поменять их на рубли пока что не получилось. Проблема, однако, является сугубо технической, так или иначе её скоро решат. Цитирую министра Лаврова (ссылка):

Недавно я встретился со своим коллегой С. Джайшанкаром и обсудил двусторонние вопросы, включая вопрос торгового урегулирования. В нынешней ситуации у России на счетах индийских банков скопились миллиарды рупий, и мы обсуждаем, как их можно использовать. И наши индийские друзья передали, что они предложат перспективные направления, где эти средства могут быть использованы в качестве инвестиций.

Один из вариантов решения проблемы рупий — закупка на них индийских товаров, например, продукции промышленной группы Тата, которая производит много чего интересного. Другой вариант — согласование на высшем уровне схемы, при которой рупии в полуручном режиме всё же меняются на юани или на рубли. Пока идёт проработка этих вариантов, рупии можно будет припарковать в каких-нибудь индийских активах, чтобы ожидание было комфортным, с начислением процентов.

Повторюсь, причина, по которой рупии застряли, является сугубо технической. Индия, будучи огромной страной, вынуждена жёстко ограничивать вывоз капитала. При этом Индии необходима наша нефть, поэтому индийцам придётся или сделать исключение конкретно для русских нефтяников, или создать альтернативные способы оплаты русской нефти. И то, и то требует масштабной бухгалтерской и бюрократической работы, которая обычно занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Конкретно в нашем случае счёт идёт на месяцы, так как нефть Индии, повторюсь, очень нужна, а те объёмы, которые наши нефтяники были готовы поставлять за неконвертируемые рупии, Индия уже выбрала. Полагаю, платежи двинутся в сторону России уже в самое ближайшее время — может быть, они уже идут. Смотрите на курс доллара: вероятно, когда «пробка» вылетит из вазы, доллар в моменте просядет ниже 90 рублей.

Нам было бы комфортнее, если бы наши нефтяники организовали торговлю нефтью за рубли раньше — времени на это с 2014 было достаточно. К сожалению, к созданию нефтерубля ответственные подошли с ленцой, из-за чего сейчас сами и страдают. Однако, как и в случае с танкерами, речь идёт всего лишь о задержке. В следующем году у России уже будет и достаточного размера танкерный флот, и вся финансовая инфраструктура для приёма платежей за нефть. Так как цены на нефть, вероятно, поднимутся, можно ожидать мощного притока денег в Россию со всех сторон.

У наших противников дела обстоят хуже. Запад по своему обыкновению планировал блицкриг — уничтожить экономику России одним ударом, спровоцировать оранжевую революцию в Москве и привести к власти своего ручного иноагента. На долгое противостояние Запад не рассчитывал: у США нет ресурсов, чтобы бесконечно подпитывать побочный для них конфликт. Таким образом, нам остаётся только ждать, пока США не примут решение сделать из Украины второй Афганистан. Возможно, подходящее время будет как раз в начале 2025 — выборы президента США уже закончится, новости из Украины утомят публику до предела, и новый президент сможет тихо выбросить чемодан без ручки, сделав вид, будто Америка всех победила и успешно достигла всех своих целей.