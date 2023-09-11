Рупор кремлевской пропаганды: Без интриги
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Все переизбрались.
АП пыталась создать интригу в Хакасии, чтобы сковырнуть местного губернатора от КПРФ, но там все развалилось еще на стадии подготовки к выборам.
В остальном же без каких-либо сюрпризов. Внутриполитическая жизньв в стране де-факто стоит на паузе, что не удивительно в условиях идущей войны, поэтому выборы прошли в фоновом режиме.
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Источник: Colonel Cassad
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