 

Рупор кремлевской пропаганды: Без интриги

11.09.2023, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все переизбрались.
АП пыталась создать интригу в Хакасии, чтобы сковырнуть местного губернатора от КПРФ, но там все развалилось еще на стадии подготовки к выборам.
В остальном же без каких-либо сюрпризов. Внутриполитическая жизньв в стране де-факто стоит на паузе, что не удивительно в условиях идущей войны, поэтому выборы прошли в фоновом режиме.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Скандалы: Раскрыта тайна ценников

11.09 / Тренер Черчесов назвал трех лучших вратарей в России

11.09 / Мнение: Про следующие полтора года СВО

11.09 / Заместитель министра задержан за присвоение 10 млрд рублей, направленных на борьбу с коррупцией

11.09 / BMW больше не будет продавать подписку на поворотники

11.09 / Мнение: Виражи адвоката Веденина

11.09 / Олег Сапожков высказался о сворачивании муниципальных внешнеторговых свобод

11.09 / Мнение: Жертва сексоголизма

11.09 / Главный конструктор Challenger 2 застрелился после того, как узнал о гибели своего танка на Украине

11.09 / Гендиректор “Росатома” Комаров заявил о готовности построить мощную АЭС на Дальнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика