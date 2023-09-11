 

Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

11.09.2023, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Московская городская избирательная комиссия подвела итоги выборов мэра. Сергей Собянин одержал победу по всех районах столицы, заявили в МГИК.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала победу Собянина безоговорочной.

Обработано 100% протоколов. Собянин набрал 76,39% – это 2 499 114 голосов.

Мэр поблагодарил горожан за поддержку. Он пообещал продолжить работу по развитию Москвы.

Выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали около 3,3 миллиона человек.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Berliner Zeitung – Кремль расширяет свой «список друзей», чтобы избежать санкций

11.09 / “Вопрос упирается в деньги”: Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений

11.09 / Американский политолог – Запад гонит украинцев на убой ради несбыточной мечты о быстрой победе над Россией

11.09 / Dialogue Works – РФ и Китай создают новый миропорядок на смену американскому

11.09 / Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

11.09 / Беременную звезду “Чебурашки” затравили в Сети за странный поступок

11.09 / L’Orien-Le Jour – Эрдоган призвал не «исключать» Россию из переговоров по зерновой сделке

11.09 / Роберт Кеннеди – американцам следует избирать президента, способного отработать 4-летний срок

11.09 / “Скоро пойдет на паперть”: Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте

11.09 / Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика