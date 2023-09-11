Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Московская городская избирательная комиссия подвела итоги выборов мэра. Сергей Собянин одержал победу по всех районах столицы, заявили в МГИК.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала победу Собянина безоговорочной.

Обработано 100% протоколов. Собянин набрал 76,39% – это 2 499 114 голосов.

Мэр поблагодарил горожан за поддержку. Он пообещал продолжить работу по развитию Москвы.

Выборы мэра и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали около 3,3 миллиона человек.