 

BMW больше не будет продавать подписку на поворотники

11.09.2023, 10:33, Разное
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Немецкий производитель автомобилей BMW отменил услугу подписки на поворотники. Об этом в интервью британскому журналу Autocar рассказал член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нота.

Подписка стоила 18 долларов в месяц (180 долларов в год или 415 долларов за неограниченный доступ). Её суть состояла в том, что у любого нового автомобиля BMW уже есть механизм включения поворотников (необходимый для прохождения сертификации), но для его разблокировки необходимо было заплатить.

В компании обнаружили, что популярность услуги оказалась незначительной.

«Мы рассчитывали на успех этой опции, но уровень одобрения пользователями оказался не так высок. Люди чувствуют, что заплатили дважды, что на самом деле не так, но я всегда говорю, что восприятие – это реальность. Вот почему мы убрали функцию», — рассказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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