Олег Сапожков высказался о сворачивании муниципальных внешнеторговых свобод

В стремлении к решению проблемы “неуправляемых” муниципальных депутатов, муниципальные реформы, проведенные в 2016–2017 годах, оказались на пути Европейской хартии местного самоуправления, подписанной РФ, которая ограничивает передачу полномочий по решению местных вопросов. Для обхода этой проблемы, власти приняли решение консолидировать местное самоуправление, объединив его в муниципальные округа, и централизовать финансирование.

Однако важный вопрос о внешнеэкономических полномочиях городов, а именно о праве их мэров вести переговоры с мэрами других городов о сотрудничестве, был отложен в сторону. Этот вопрос всплыл лишь год назад, когда РФ стали важными как “дружественные”, так и “недружественные” страны, и муниципальным властям предоставилась возможность взаимодействовать с миром на местном уровне без внешних ограничений.

Эта неожиданная активность на местном уровне была стимулирована санкциями, наложенными на Россию из-за военных операций в Украине, уходом иностранных поставщиков и товарным дефицитом. Местные власти почувствовали необходимость интенсифицировать свои внешние связи, и эти действия не остались незамеченными в Москве.

В результате был разработан пакет документов, обсуждавшихся в федеральном центре в течение года. В конечном итоге, в конце августа и начале сентября, эти документы стали доступны на regulation.gov.ru и касались региональных полномочий. На минувшей неделе, это воздействие достигло и муниципальных уровней. Минэкономики опубликовало поправки к положению о себе, предоставляя ведомству полномочия по “выработке и реализации госполитики и регулированию в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления”. Эти полномочия включают в себя ведение реестра соглашений с иностранными муниципалитетами и контроль над их содержанием.

Основной целью этих изменений не является предположение, что в 2023 году муниципальные власти будут активно сотрудничать с “недругами” вопреки интересам центра. Скорее, они направлены на то, чтобы Минэкономики могло определить, как мэры должны эффективно сотрудничать с “дружественными” партнерами. Ведь возникли определенные проблемы в отношениях с ними. Например, РФ не может ограничить импорт китайских товаров ради собственных интересов из-за зависимости от поставок комплектующих из Китая. Региональная и местная самостоятельность, безусловно, могли бы усложнить уже сложные переговоры, и это, по всей видимости, объясняет, почему решено было активизировать внешние связи на местном уровне.