Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

В Москве подведены предварительные итоги выборов мэра. После обработки 100% протоколов Сергей Собирает набирает 76,39% голосов.

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. Он отметил, что пройден большой путь созидания, но впереди еще много работы.

“Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу”, – написал мэр в своем блоге.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали почти 3,3 миллиона человек. Серьезных нарушений не зафиксировано.