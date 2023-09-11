 

Беременную звезду “Чебурашки” затравили в Сети за странный поступок

11.09.2023, 9:55, Новости дня
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Актриса Ольга Кузьмина попала под шквал хейта со стороны аудитории за свой необычный поступок. На последних месяцах беременности она покинула Россию и отправилась рожать в другую страну. Однако в сети актриса все преподнесла так, будто совсем не догадывалась о таком исходе событий.

По ее словам, перелет организовал муж. Кузьмина же только была в курсе, что летит куда-то с супругом, а куда – сюрприз. В итоге 15-часового путешествия звезда “Чебурашки” все же узнала, куда ее, так скажем, доставили, – Южная Америка.

Подписчики сразу же не поверили в историю Ольги Кузьминой и обвини ее во лжи. В сети они выстроили целую теорию, согласно которой актриса с супругом намеренно покинули страну перед родами, чтобы получить гражданство. Дело в том, что по законам Аргентины, иностранки, рожающие на территории страны, имеют право сразу после появления на свет нового гражданина подать документы на ПМЖ. И через два года получить гражданство.

Также люди пишут, что Кузьмина не могла улететь без разрешения своего врача и не собрав все необходимые документы. Неужто она сделала это за два часа, не догадываясь, куда и насколько улетает?

По словам Ольги, они с мужем уже ищут квартиру на ближайшие два месяца. Кстати, перелет из Москвы в Буэнос-Айрес прошел с пересадкой в 4 часа. А это не за город выехать. Фанаты не понимают, как Ольга якобы не могла знать, куда летит, если путешествие было таким долгим.

К тому же, у подписчиков появился еще и такой вопрос: если история звезды “Кухни” является правдой, то неужели она так просто взяла и оставила своего 10-летнего сына от прошлых отношений в неведении? Как-то это не по-матерински, считают некоторые фанаты. В итоге беременную звезду “Чебурашки” затравили в Сети за странный поступок.


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