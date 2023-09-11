 

Гендиректор “Росатома” Комаров заявил о готовности построить мощную АЭС на Дальнем Востоке

11.09.2023, 8:50, Разное
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На полях Восточного экономического форума заместитель генерального директора корпорации “Росатома” Кирилл Комаров выразил готовность к строительству мощной атомной электростанции (АЭС) на Дальнем Востоке России. Он подчеркнул, что возможно будут найдены подходящие участки для возвода АЭС большой мощности.

Тем не менее, регион остается признанным удобным для строительства АЭС малой мощности. В рамках стратегических планов РФ к 2045 году планируется увеличить долю атомной энергии в общем электроснабжении страны с 20% до 25%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о реализации крупных инфраструктурных проектов по всей стране, которые он назвал “грандиозными”. Эти проекты охватывают не только автодороги, но и общую инфраструктуру, хотя конкретные детали пока не уточнены.


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